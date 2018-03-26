Вечером 25 марта в Киеве произошел пожар в районе Байкового кладбища.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 21:29. Выяснилось, что в двухэтажном административном здании на ул. Байковой, 7, загорелась крыша.

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. На месте они сразу же приступили к тушению пожара

В 22:21 возгорание на площади 60 кв. м удалось локализовать, а в 22:34 - ликвидировать.

В результате пожара огнем было повреждено перекрытие потолка и оргтехника. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее было опубликовано видео с места пожара автомобиля Hyundai на проспекте Бандеры в Киеве.

Как сообщала "Страна", в Шевченковском районе Киева на ул. Парково-Сырецкой (бывшая ул. Шамрыло) возник серьезный пожар в жилом многоэтажном здании.