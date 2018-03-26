В Кемерово, где во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли уже 56 человек, среди которых много детей, охранники торгового центра перекрывали проходы по лестницам во время пожара. Из-за этого оказавшиеся на четвертом этаже дети не могли спуститься.

Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Валентины Клопенко, матери одной из находивших в торговом центре девочек, дети решили поиграть в автоматы на четвертом этаже. Когда они зашли в игровую и увидели огонь и дым, ее дочь с подружкой стали убегать, но их не пропускали охранники.

"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идете по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…", - рассказала Клопенко.

По последним данным, погибли 56 человек. За помощью к врачам обратились еще 44 пострадавших, из них десять человек находятся в стационаре.

Как сообщала "Страна", МИД Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших в страшном пожаре в Кемерово.

Ранее "Страна" собрала главные факты о трагедии в Кемерово. Огонь за три часа местами обрушил кровлю здания – уже это говорит о масштабности возгорания. В эпицентре пожара оказался детский развлекательный центр.