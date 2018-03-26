Минюст Украины с помощью спепециально разработанного секретного плана намерен взыскать с российского Газпрома 2,6 млрд долларов, которые тот должен вернуть украинской стороне по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко, пишет "Экономическая правда".

Глава Минюста напомнил, что Украина уже взыскала с Газпрома 100 миллионов гривен в госбюджет.

"Что касается активов на территории других стран, то у нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника", - отметил Петренко.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром обязали выплатить Нафтогазу 2,56 млрд долларов. Однако российская сторона оспаривает решение Стокгольмского арбитража.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина начала опись и арест украинских активов Газпрома.

Также мы сообщали, что Нафтогаз грозит Газпрому новым иском на $20 млрд.