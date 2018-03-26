Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) просит Службу безопасности Украины предоставлять по частям списки освобожденных из плена украинских военных.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, там сейчас идет проверка каждого человека. Средства зарезервированы для выплат, порядок расходования этих средств будет отработан", - заявил глава МинВОТ Вадим Черныш.

Кроме того, Черныш добавил, что Министерство намерено просить СБУ предоставлять списки освобожденных из ОРДЛО украинцев частями для ускорения выплаты помощи.

"Мы поговорим с ними, возможно, они частями будут давать эти списки. То есть дадут список тех, кого уже проверили", - подчеркнул министр.

Как сообщала "Страна", 27 декабря 2017 года с оккупированной части Донбасса были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. В ОРДЛО украинская сторона передала 233 человека.

Это был самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.

Напомним, 31 января 2018 года Кабмин предусмотрел, что освобожденные из ОРДЛО заложники получат 100 тысяч гривен единоразовой помощи.

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