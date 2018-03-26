Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый круг престижного турнира WTA категории Mandatory, который сейчас проходит в Майами.

Об этом сообщает ТСН Проспорт.

В матче третьего раунда украинка в трехсетовом матче переиграла австралийку Дарью Гаврилову.

Элина Свитолина уступила в первом сете, однако затем собралась и не оставила никаких шансов сопернице в следующих двух - 4:6, 6:0, 6:1.

Следующей соперницей Свитолиной будет также представительница Австралии - 20-летняя Эшли Барти.

Ранее "Страна" писала о том, что Элина Свитолина рассталась со своим британским женихом-крикетистом.

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