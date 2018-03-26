Департамент градостроительства и архитектуры КГГА представил карту строительства новой Большой Окружной дороги вокруг Киева.

На действия с земельными участками, которые попали на маршрут трассы, наложено ограничение. Их будут выкупать у владельцев. Расходы на это включены в смету стоимости Большой Окружной.

Фото: knk.media

БКАД пройдет по таким районам и границам населенных пунктов Киевской области:

Вышгородский район -окраины сел Новоселки и Старые Петровцы.

Бородянский район - окраины сел Озера, Блиставица, Микуличи и Диброво-Ленинское.

Макаровский район - окраины сел Николаевка, Марьяновка, Березовка, Новоселки и Ясногородка.

Киево-Святошинский район - окраины сел Хмельная, Любимовка, Бузова, Неграши и Княжичи.

Васильковский район - окраины сел Бобрица, Иванковичи, Зеленый Бор, Рославичи, Гвоздев, Мархалевка и пгт Глеваха.

Обуховский район - окраины сел Большие Дмитровичи, Таценки, Плюты и Старые Безрадичи.

Бориспольский район - окраины города Борисполя, сел Процив, Вороньков, Глубокое, Иваньков, Несторовка, Большая Александровка, Безугловка и Сеньковка.

Броварской район - окраины города Бровары, сел Княжичи, Требухов, Дмитровое, Красиловка, Рожовка, Пуховка, Рожны, Большая Дымерка.



Схема БКАД, которую предоставил Укравтодор:

Фото: autocentre.ua

Напомним, что стало известно, как будет выглядеть новая окружная дорога Киева, которую начнут строить в этом году. В проекте строительства новой Большой окружной дороги в Киеве предусмотрено 78 путепроводов, 2 моста и 22 двухуровневые развязки.

Как сообщала "Страна", появилась карта самых аварийных трасс Украины.