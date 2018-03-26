В Польше хотят создать государственное агентство, которое занималось бы защитой трудовых прав украинских мигрантов.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий.

По словам дипломата, в Польше работают около двух миллионов украинских рабочих, и польские фирмы нуждаются в украинских работниках.

"Возможно, целесообразным было бы создать государственное агентство, которое работало бы и в Украине, и в Польше, информировало бы украинцев, какие есть вакансии", - сказал замминистра.

Вместе с тем это агентство занималось бы защитой трудовых прав украинских мигрантов и следило за соблюдением обязанности уплаты пенсионного взноса, уточнил чиновник.

Ранее "Страна" писала о том, что за 9 месяцев украинцы заработали в Польше $4 млрд.

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