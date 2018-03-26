Вера Савченко, сестра внефракционного нардепа Украины Надежды Савченко, рассказала об условиях ее содержания на третий день нахождения в СИЗО.

По ее словам, в камере СИЗО очень холодно. Кроме того, везде размещено видеонаблюдение.

Об этом сообщает УНН.

По словам Веры Савченко, общение с Надеждой происходит только через адвокатов.

"То, что камеры вокруг, то есть, то же видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно - это помещение не отапливается", - рассказала Вера Савченко.

Сестра нардепа также рассказала, что их мать находится в тяжелом состоянии, ведь ее дети – это ее опора.

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку.

Как сообщала "Страна", сегодня адвокаты Савченко подадут апелляцию на ее арест.

Надежду Савченко подозревают в сговоре с террористической организацией - так называемой "ДНР" - и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

В случае доказательства вины народному депутату Надежде Савченко грозит грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.