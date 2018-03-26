Курс криптовалют. Биткоин за сутки немного подешевел
Криптовалюта биткоин за сутки подешевела на 1% до $8 471. Немного потеряли в цене и другие криптовалюты.
Об этом свидетельствуют данные площадки Cointmarketcap.
По состоянию на 10:30 26 марта средневзвешенный курс Ethereum составляет $520, Ripple - $0,63, Bitcoin Cash - $972, Litecoin - $160.
Фото: coinmarketcap.com
На прошлой неделе биткоин торговался в диапазоне $8,1-9,2 тысячи. Рост составил около 2,5%.
25 марта закрылись на уровне $8,45 тысячи.
Напомним, что биткоин потерял за сутки семь процентов стоимости на фоне новостей о предстоящем запрете рекламы криптовалют в Google.
Как сообщала "Страна", в селе Забороль под Луцком полиция освободила из плена двух мужчин, которых удерживали и пытали в подвале дома, требуя от них выкуп в криптовалюте.
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