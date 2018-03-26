МИД Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших в страшном пожаре в Кемерово
МИД Украины проверяет информацию о том, есть ли среди пострадавших и погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово граждане Украины.
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.
"Консул в Новосибирске проверяет информацию, могли ли быть среди погибших и пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре в г.Кемерово граждане Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня, расположенном в российском Кемерововспыхнул в минувшее воскресенье, 25 марта.
Ранее мы писала о том, что по последним официальным данным, на пожаре погибли 53 человека. вали открытое горение в ТЦ в Кемерово, продолжается проливка участков обрушения.
Кроме того, среди погибших при пожаре оказалась 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева.