В ближайшие несколько десятилетий биологическое разнообразие в мире сократится, многие виды животных, птиц, рыб и растений исчезнут с планеты навсегда.

К такому выводу пришли эксперты Организации Объединенных Наций, которые подготовили отчет об угрозах экосистемам Европы, Северной и Южной Америки, Центральной Азии, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, говорится в докладе IPBES.

По мнению экспертов, уже к 2100 году более половины видов животных и птиц в Африке вымрет. Высыхание африканских озер приведет к гибели растений и обеднению африканской флоры.

К 2050 году численность населения в Африке увеличится вдвое - с 1,25 до 2,5 миллиардов людей.

К 2050 году в Юго-Восточной Азии исчезнет до 90% кораллов. Этот процесс необратим даже в случае замедления глобального потепления. До 2048 года регион может остаться без рыбных ресурсов, если темпы промышленной ловли не будут снижены.

Вымирание угрожает также ряду биологических видов в Америке. Ученые отмечают, что после открытия континента количество видов в регионе сократилась на 31%. К 2050 году этот показатель, по прогнозам, составит 40%.

В марте в Кении умер последний самец белого носорога на Земле. Единственными представителями этого вида остались две самки, которых ученые будут пытаться искусственно оплодотворить.

Также "Страна" писала, что из-за глобального потепления белые медведи могут вымереть быстрее, чем прогнозировали.

Напомним, что 2017 год вошел в тройку самых жарких в истории Земли.