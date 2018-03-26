В Харькове на взятке попался директор местного завода транспортного оборудования, входящего в госконцерн "Укроборонпром".

Чиновник был задержан правоохранителями во время передачи взятки в размере 60 тысяч гривен военному прокурору. Об этом говорится на странице военной прокуратуры Южного региона Украины в Facebook.

Фото: facebook

"Установлено, что за принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты денежных средств тогдашний генеральный директор ГП "Судостроительный завод имени 61 коммунара", а ныне - директор ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" предложил прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона неправомерную выгоду в сумме 60 тыс. грн", - сообщают в прокуратуре.

Уточняется, что директора предприятия задержали сотрудники СБУ, военной прокуратуры и службы безопасности и режима "Укроборонпрома".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что чиновника секретариата Кабмина поймали на взятке в первый день работы на новой должности.

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