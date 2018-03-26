В Кемерово после пожара полицейские нашли живыми пять человек, которые считались пропавшими без вести во время пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".

Об этом сообщает "Интерфакс".

"К настоящему моменту полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли живыми пять из 64 граждан, ранее заявленных как без вести пропавшие: троих несовершеннолетних, девушку и молодого человека. Как выяснилось, они не находились на месте трагедии", - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

Территория ТРЦ "Зимняя вишня" и школы, где развернут оперативный штаб, оцеплена полицией.

В больницах Кемерова остаются 12 пострадавших, еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, что по последним данным на утро 26 марта, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, погибли 53 человека.

Как сообщала "Страна", по данным СМИ, после пожара в Кемерово задержаны трое человек, в том числе директор ТРЦ.