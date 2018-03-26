В российском городе Кемерово на Кузбассе произошла трагедия. В торговом центре "Зимняя вишня" вчера вспыхнул масштабный пожар, который уже унес жизни 50 человек, среди которых много детей. Количество погибших продолжает увеличиваться.

Пожар начался в полдень по Киеву и охватил полторы тысячи квадратных метров на четвертом этаже комплекса, где находятся детский развлекательный центр, кинотеатры и каток.

Огонь за три часа местами обрушил кровлю здания – уже это говорит о масштабности возгорания. В эпицентре пожара оказался детский развлекательный центр.

"Страна" собрала главные факты о трагедии в Кемерово.

Прямая трансляция из ТЦ "Зимняя вишня"

Ход пожара в Кемерово

Четвертый этаж "Зимней вишни" - самый высокий, дальше только крыша. Именно туда в основном ходят с детьми – здесь расположены аттракционы и кинотеатры.

Только в трех кинотеатрах здесь суммарно 542 места. В момент пожара показывали "Тихоокеанский рубеж - 2" и мультфильм "Кролик Питер". В игровой комнате с аттракционами находилась группа детей. По данным властей – без присмотра родителей и аниматоров. Но окончательно это, конечно, установит следствие.

Количество людей, запертых в горящем помещении, оказалось огромным. Только без вести пропало 64 человека, из них 41 ребенок. Число погибших уже перевалило за 50, из них – девять детей. В здании, по некоторым данным, находились две группы школьников.

Среди погибших детей – 11-летняя родственница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Главная причина массовых жертв в том, что пожарные не могут попасть во многие помещения ТРЦ. На четвертом этаже здания мало окон. Ночью сообщалось, что по-прежнему нет доступа в два кинотеатра. Потом в один из них зашли и обнаружили тела 14 человек.

Огонь на данный момент уже не бушует с такой силой (пожарные заявили о его локализации), но сильное задымление и высокая температура по-прежнему затрудняют доступ в "Зимнюю вишню".

По информации на утро понедельника выходящая во двор стена и перекрытия торгового центра начинают заваливаться под влиянием высоких температур. В МЧС России уже заявили, что здание восстановлению не подлежит.

"Обстановка на тушении пожара резко осложнилась, появилась неустойчивость вертикальных конструкций, есть подвижки потолков, - сказал представитель МЧС. - Четвертый этаж частично обрушился. В середине игрового зала произошло провисание конструкций".

Почему случился пожар в Кемерово

Спасатели отрабатывают три основные версии, почему загорелся торговый центр.

1. Дети на аттракционах играли с зажигалкой и подожгли поролон в батутном бассейне. "Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка. Воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул как порох", - заявил вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.



При этом спасатели говорят, что очаг возгорания на данный момент установить невозможно – для этого нужно гораздо больше времени.



2. Короткое замыкание в детском аттракционе. Об этом РБК сообщил источник в кемеровском МЧС.



3. Электропроводка не выдержала повышенной нагрузки и воспламенилась.

Известно также, что торговый центр давно не проверялся на предмет пожарной опасности – в России объекты малого бизнеса имеют "надзорные каникулы". Поэтому нарушение правил противопожарной безопасности со стороны ТРЦ на данный момент – самая реалистичная версия.

Международная реакция

Соболезнования россиянам выразили представители Австрии, США, Германии, Турции, Азербайджана и многих других стран. Украины в этом списке пока нет. По сообщению МИД, Киев проверяет, нет ли украинцев среди пострадавших во время пожара.

Тем временем жители Кемерово начали массово сдавать кровь для пострадавших при пожаре. Фото очереди на станцию переливания опубликовно в Instagram.