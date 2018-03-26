Вечером 25 марта в ДТП во Львовской области погиб военный комиссар.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

В 20:30 в городе Дрогобыч водитель автомобиля BMW с литовской регистрацией 1985 года рождения выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем марки Daewoo Lanos под управлением военного комиссара Дрогобычско-Бориславского районного комиссариата, 1966 года рождения.

В результате ДТП военный комиссар погиб на месте происшествия.

Водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правого голеностопного сустава. После оказания помощи в Дрогобычской больнице он был отпущен по месту жительства.

Причины ДТП устанавливаются.

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