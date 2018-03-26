Студент из Кропивницкого создал своеобразный пылесос, который может очищать водоем от мусора. Об этом сообщает Ecotown.

"У команды, которая работала над этим изобретением, появилась идея и цель очистить водоемы нашего города от мусора. Этот робот был собран из подручных материалов. Мы его запустили, протестировали - он работает", - рассказал изобретатель Руслан Коптев.

Любопытно, что робот-пылесос работает на солнечных батареях и не требует ежедневной подзарядки. Управлять им можно через сеть WI-FI. Теоретически каждый желающий житель Кропивницкого сможет подключиться к роботу, поруководить им и очистить водоем от мусора.

Во время экспериментального запуска устройство собрал из реки Ингул около 20 кг мусора. По словам Руслана, стоимость такого робота составляет около 25 тысяч долларов, поэтому он обратился в горсовет, чтобы найти финансирование для своего изобретения.

В комиссии возникло немало вопросов к разработчику: где взять деньги, как защитить прибор от вандалов, куда вывозить собранный мусор, кто будет наблюдать за роботом.

Разработчику предложили сделать четкие расчеты этого проекта, учитывая все возможные аспекты, после чего устройство смогут запустить в городе.

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