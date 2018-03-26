Порноактриса Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс, заявила об угрозах в ее адрес после того, как она решила предать огласке свои сексуальные отношения с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает DW.

25 марта во время популярной программы "60 минут" на телеканале CBS Клиффорд рассказала, что ей угрожали в 2011 году, после того, как она продала историю о своих связях с Трампом медийной группе Bauer Publishing.

По ее словам, на парковке в Лас-Вегасе к ней подошел неизвестный мужчина и сказал: "Оставь Трампа в покое. Забудь об этой истории".

В это время Клиффорд находилась вместе со своей маленькой дочкой. По ее словам, незнакомец обратился к ее ребенку и сказал, что будет жаль, если что-то случится с мамой.

Ранее порноактриса заявляла, что ее отношения с Трампом начались в 2006 году во время турнира по гольфу на озере Тахо, через год после свадьбы с Меланией.

Фото: google.com.ua

Напомним, что ранее американская порнозвезда Сторми Дэниэлс, чье настоящее имя Стефани Клиффорд, подала в суд на президента США. Она заявила, что ее пытаются заставить замолчать о связи с Дональдом Трампом.

Как сообщала "Страна", Мелания Трамп прокомментировала новости об изменах мужа с порноактрисой.