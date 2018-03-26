Количество погибших на пожаре в Кемерово выросло до 53 человек
По последним данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, погибли 53 человека.
Об этом сообщают РИА Новости.
Об обнаружении тел 53 погибших сообщил оперативный штаб, чуть позднее эту информацию подтвердили в Следственном комитете.
Во время пожара в кемеровском ТЦ обрушились помещения двух кинотеатров.
На дневном сеансе в кемеровском кинотеатре находилась группа 12-летних школьников из поселка Трещевский Кемеровской области. В честь начала школьных каникул их повезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр в торговом центре.
Погибших при пожаре в Кемерово похоронят за счет областного бюджета.
Напомним, что среди погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оказалась 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева.
Как сообщала "Страна", по данным СМИ, после пожара в Кемерово задержаны трое человек, в том числе директор ТРЦ.