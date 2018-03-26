По последним данным, в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, погибли 53 человека.

Об этом сообщают РИА Новости.

Об обнаружении тел 53 погибших сообщил оперативный штаб, чуть позднее эту информацию подтвердили в Следственном комитете.

Во время пожара в кемеровском ТЦ обрушились помещения двух кинотеатров.

На дневном сеансе в кемеровском кинотеатре находилась группа 12-летних школьников из поселка Трещевский Кемеровской области. В честь начала школьных каникул их повезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр в торговом центре.

Погибших при пожаре в Кемерово похоронят за счет областного бюджета.

Напомним, что среди погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оказалась 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева.

Как сообщала "Страна", по данным СМИ, после пожара в Кемерово задержаны трое человек, в том числе директор ТРЦ.