Левый французский политик Стефан Пуссье арестован за опубликованные в Twitter сообщения, в которых он радовался гибели полицейского, обменявшего себя на заложников в супермаркете города Треб на прошлой неделе.

Об этом сообщает AFP.

Правоохранители арестовали Пуссье в его доме в городе Дивес-сюр-Мер на северо-западе Франции в минувшее воскресенье, 25 марта. Это произошло после того, как он обнародовал в соцсети два сообщения о смерти полковника Арно Бельтрама.

"Каждый раз, когда застрелят полицейского... Я думаю о своем друге Реми Фрейссе", - написал Пуссье, имея в виду активиста по защите окружающей среды, убитого полицейской шумовой гранатой во время акции протеста 2014 года.

"И на этот раз это был полковник, прекрасно! Кроме того, это означает, что на одного избирателя Макрона стало меньше", - добавил политик.

Задержанному Пуссье грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере 100 000 евро.

Напомним, теракт во Франции произошел в пятницу, 23 марта. 25-летний исламист Редуан Лакдим захватил заложников в супермаркете южного города Треб.

Большинство заложников удалось освободить. Офицер полиции Арно Бельтрам предложил себя в обмен на женщину, которую нападавший использовал как живой щит.

Действия полицейского помогли ликвидировать злоумышленника, но сам правоохранители получил тяжелые ранения и скончался от полученных ран в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что на юге Франции в супермаркете, после перестрелки, обнаружили три самодельные взрывчатки.