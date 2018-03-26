Вечером в воскресенье, 25 марта, у консульства Польши в Киеве произошла потасовка.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Инцидент случился на улице Богдана Хмельницкого, 60 около 23:30.

Как сообщает свидетель произошедшего, трое неизвестных людей, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику консульства. Один из них плюнул в лицо охраннику дипведомства и сбежал.

Напомним, что генконсульство Украины обратилось с запросом в полицию после избиения украинца во Вроцлаве.

Как сообщала "Страна", ранее активисты "Черного комитета" вывесили на здании Консульства Республики Польша в Киеве "доску польских преступлений против Украины". На плакате были изображены контуры Польши и Украины в бело-красных и сине-желтых цветах соответственно. Из Польши в Украину ведут стрелки с надписями: "оккупация, колонизация, пацификация, операция "Висла", репрессии и концлагеря".