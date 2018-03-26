Среди погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово оказалась родственница губернатора области Амана Тулеева.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной администрации.

"Стало известно, что одной из погибших на пожаре в ТЦ оказалась 11-летняя родственница губернатора Амана Тулеева", - сказал собеседник агентства.

Напомним, что по уточненным данным, количество погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово увеличилось до 48 человек.

В больницах остаются 12 пострадавших при пожаре, из них двое в тяжелом состоянии. Еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

Как сообщала "Страна", по данным СМИ, после пожара в Кемерово задержаны трое человек, в том числе директор ТРЦ.