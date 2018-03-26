В понедельник, 26 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар незначительно подешевел, а евро стал дороже.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллар стал дешевле на 1 копейку - до 26,26 грн.

Евро прибавил в цене 9 копеек - до 32,42 грн.

Российский рубль немного подешевел - до 0,459 грн.

Напомним, что на эту неделю у финансистов разные ожидания. Хотя все рассчитывают на небольшое увеличение валютных продаж, однако дают разные курсовые прогнозы.

Как сообщала "Страна", НБУ опустил национальную валюту в последний рабочий день недели 23 марта до уровня 26,265478 грн/$1.