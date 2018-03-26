Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что в следующем году будет свидетельствовать в суде над бывшим президентом Петром Порошенко.

Об этом он заявил после того, как президент сказал, что операции против Саакашвили и Савченко войдут в учебники для спецслужб.

"Дешевый врун без чести и достоинства! Если они меня разоблачили, доведите свое "разоблачение" до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде!

Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко. И за меня пусть не переживает, я уже в учебниках истории, а этому недоразумению светит только попасть в криминальную и судебную хроники", - говорится в сообщении на странице Саакашвили в Facebook.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Напомним, что кассационный административный суд Верховного суда отказался допросить президента Петра Порошенко и бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили по делу о законности прекращения его украинского гражданства.

Как сообщала "Страна", 23 марта Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения для задержанной Надежды Савченко. Прокуратура требовала ее ареста без права внесения залога, что суд и сделал.