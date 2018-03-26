По уточненным данным, количество погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово увеличилось до 48 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"При обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы",- сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов.

В настоящее время работы продолжаются, спасатели полностью обследовали здание. Есть небольшие очаги возгораний, их ликвидируют.

Наиболее сложный участок для работы спасателей - обрушившиеся помещения двух кинозалов на четвертом этаже.

В больницах остаются 12 пострадавших при пожаре, из них двое в тяжелом состоянии. Еще 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, что ранее появилось видео пожара в торговом центре Зимняя Вишня в Кемерово.

Как сообщала "Страна", по данным СМИ, после пожара в Кемерово задержаны трое человек, в том числе директор ТРЦ.