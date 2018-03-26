После задержания экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона на его родине разгорелись протесты, которые переросли в столкновения с полицией.

В сети появились многочисленные видео беспорядков на улицах Барселоны. Протесты проходили и в других городах.

По данным каталонской медицинской службы, медпомощь была оказана 100 пострадавшим. В основном, они получили ушибы.

При этом 92 человек пострадали в Барселоне, из них 23 - это сотрудники правоохранительных органов. В Льейде 7 пострадавших и 1 в - Таррагоне.

Фото: twitter.com/semgencat

Ранее судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона. В момент выдачи евроордера он находился в Финляндии. Однако позже выяснилось, что бывший глава каталонского женералитета покинул Финляндию и отправился в Брюссель.

Напомним, что 25 марта немецкая полиция задержала бывшего главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона на границе страны с Данией.

Как сообщала "Страна", по данным СМИ, Карлес Пучдемон хочет просить политического убежища в Германии, где его и задержали.