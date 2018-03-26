СМИ сообщают о задержании трех человек после масштабного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Задержаны трое, в том числе директор торгового центра", - сказал собеседник агентства.

В оперативном штабе сообщили, что пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове ликвидирован, начался разбор завалов. Пожарные проливают водой тлеющие конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.

Напомним, что в в Следственном комитете России подтвердили гибель 37 человек в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Пострадали еще 47. Также 27 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщала "Страна", родственники школьников, которые во время пожара оказались заблокированными в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, рассказали, что дети сразу после начала пожара стали звонить близким и прощаться.