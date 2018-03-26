Родственники школьников, которые во время пожара оказались заблокированными в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, рассказали, что дети сразу после начала пожара стали звонить близким и прощаться.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"В 16:11, сразу после начала пожара, из кинотеатры звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери заблокированы в кинотеатре. Я не могу выйти, дышать не могу. Я ей говорю: "Вика, снимай все, нос закладывай через одежду". Она говорит: "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила" и после этого отключилась. Сейчас я ей звоню идут гудки и никто не отвечает", - рассказала тетя 12-летней Вики.

На дневном сеансе в кемеровском кинотеатре находилась группа 12-летних школьников из поселка Трещевский Кемеровской области. В честь начала школьных каникул их повезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр в торговом центре "Зимняя вишня". Детей сопровождали классный руководитель и двое родителей. Им удалось выбраться из горящего здания, поскольку они не стали смотреть детский фильм и пошли гулять по торговому центру.

Напомним, что в Следственном комитете России подтвердили гибель 37 человек в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Как сообщала "Страна", на месте пожара в кемеровском ТРЦ без вести пропали 69 человек.