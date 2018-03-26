В понедельник, 26 марта, синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем потеплеет до +6...+8. Ночью будут держаться морозы до -4...-10.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем до +4...+9, в Ужгороде +11...+13. Ночью -1...-6, в Карпатах до -10.

На севере днем +2...+8, ночью -5...-7.

В центре небольшой дождь, возможен, в Виннице. Дневная температура +4...+7, ночью до -4...-7.

На востоке днем +5...+8, ночью -4...-11.

На юге обещают осадки в Николаевской и Одесской областях. Днем воздух прогреется до +5...+9, ночью обещают -3...-9.

В Киеве 26 мата - без осадков. Днем до +6...+8. Ночью -4...-6.

Фото: meteo.gov.ua

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