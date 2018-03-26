Украинские власти предоставили недостоверную информацию Совету Европы относительно дела главреда "Страны" Игоря Гужвы, который попросил политического убежища в Австрии.

Еще 6 февраля на сайте Совета Европы "Платформа по защите и гарантиям безопасности журналистов" появилось сообщение о том, что главный редактор "Страны" из-за давления властей и угроз, которые поступают в его адрес, был вынужден покинуть Украину.

21 марта к этому сообщению была добавлена официальная позиция украинских властей.

Она не дает по сути ответы на поставленные в сообщении на Платформе вопросы, фактически повторяя обвинения против Игоря Гужвы по сфабрикованным уголовным делам.

Более того, в документе содержится утверждение о том, что у властей нет сведений о случаях "физического или психологического насилия" в отношении Игоря Гужвы.

В тоже время, как уже сообщала "Страна", еще 27 декабря 2017 года было направлено заявление в полицию о совершении преступления по факту нападения на Игоря Гужву во время митинга на Майдане в Киеве 25 декабря.

Но в своем ответе за подписью старшего лейтенанта Савченко А.М. от 24 января 2018 года, Главное управление Национальной полиции в городе Киеве отказалось открывать уголовное производство по данному факту, сославшись на чисто формальные причины (вроде "отсутствия анкетных данных Игоря Гужвы").

Таким образом, органы власти были надлежащим образом проинформированы о нападении на главного редактора "Страны", однако отказались предпринимать какие-либо меры.

Следовательно, информация, предоставленная украинскими властями Совету Европы о ситуации с Игорем Гужвой, является недостоверной.

Следует отметить, что на сайте Совета Европы "Платформа по защите и гарантиям безопасности журналистов" ранее уже констатировался факт отсутствия должной реакции со стороны МВД относительно нападений на украинских журналистов.