На месте пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пропали без вести 69 человек. Из них 40 - дети.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах российского региона.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре поступил в пожарную охрану в воскресенье днем. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания.

Площадь пожара достигла полутора тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли, на данный момент возгорание удалось полностью локализовать.

Как сообщала "Страна", в результате пожара в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово погибли как минимум 37 человек. Разбор завалов продолжается.

Напомним, что в суд передали обвинения против двух чиновников ГСЧС по делу о пожаре в лагере "Виктория".