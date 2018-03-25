В Следственном комитете России подтвердили гибель 37 человек в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" (Кемерово, Россия).

Об этом российское ведомство сообщило в Telegram.

"На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерово. Разбор завалов продолжается", - говорится в опубликованном журналистами сообщении.

Известно, что более 500 человек ведут работы по ликвидации последствий пожара, идет проливка здания. Всего в тушении пожара были задействовано 104 единицы техники.

Обследованы два кинозала, третий пока остается недоступным для пожарных.

Всего медицинская помощь оказана 50 пострадавшим, 43 человека из них госпитализированы.

По последним данным, в результате пожара погибли 37 человек. По информации источника в областной администрации, в числе погибших - девочка, родственница губернатора области Амана Тулеева. С родственниками погибших и пострадавшими работают около 30 психологов МЧС.

Как сообщала "Страна", следователи считают, что причина пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" - поджог в детской комнате.

Напомним, что родители не могли найти целый класс школьников. Площадь пожара в торговом центре "Зимняя вишня" составляла около 1 500 квадратных метров. Над городом поднимаются гигантские клубы черного дыма.

Напомним, что вспыхнул торговый центр на Закарпатье.