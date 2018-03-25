Адвокаты арестованной Надежды Савченко намерены подать апелляцию на решение суда об избранной мере пресечения в понедельник, 26 марта. Ее сторонников призвали прийти к зданию суда в день рассмотрения апелляции.

Об этом сообщила в воскресенье, 25 марта пресс-секретарь политика Татьяна Проторченко в Facebook.

"Все, кто поддерживают и понимают, что происходит и какие это будет иметь последствия для украинцев - встретимся у суда в день апелляции. Там и проведем совместное совещание и выработаем план ближайших действий", - сообщила она.

Пресс-секретарь уточнила, что сама апелляция будет подана адвокатами в понедельник (26 марта), а ориентировочная дата ее рассмотрения 29 или 30 марта.

В Верховной Раде 22 марта 2018 удовлетворили представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог. Депутату инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине, сама Савченко назвала обвинениями в свой адрес ложными и в знак протеста объявила голодовку. Ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Надежда Савченко принимала активное участие в АТО. В июне 2014 года ее задержали в России, а позже осудили на 22 года по делу об убийстве журналистов ВГТРК и незаконном пересечении российско-украинской границы. Власти Украины включая президента Порошенко и депутатов Рады, требовали ее освобождения и принимали многочисленные обращения к международным организациям, а также назначили ее делегатом в ПАСЕ.

В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов помиловал ее, после чего Савченко вернулась в Киев, где ее возвращение подавалось как одно из достижений действующей власти, а президент Петр Порошенко лично вручил ей высшую государственную награду.

Фото: facebook.com/Тетяна Проторченко

Как сообщала "Страна", новый омбудсмен признала, что Савченко задержали с нарушениями законодательства Украины.

Отметим, что рейтинг президента Порошенко теряет по проценту в месяц.