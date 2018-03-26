В воскресенье, 25 марта на ул. Дмитриевская в Киеве трамвай слетел с рельс и врезался в припаркованный Lexus.

Об этом сообщает ДТП.Киев.

"Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Ожидают патрульную полицию. Из-за происшествия движение трамваев по данному маршруту временно остановлено", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Видео: youtube.com/informator.ua

Как сообщала "Страна", в Виннице водитель Hyundai под кайфом врезался в трамвай, пострадал 7-летний мальчик. При осмотре Hyundai следователи обнаружили в салоне нож, пистолет и 8 пакетиков с белым порошкообразным веществом, внешне похожим на амфетамин. При этом, мужчина не смог объяснить происхождение изъятого.

Напомним, что в Киеве сошел с рельсов трамвай. Движение на маршрутах №14 и №18 было приостановлено.