В Одесской области стая бездомных собак искусала 6-летнюю девочку, которая возвращалась домой со школы.

Изначально ребенка доставили в реанимацию и наложили более 100 швов. Сейчас девочку перевели в обычную палату.

Нападение произошло в селе Светлое Лиманского района.

"Местные жители отмечают, что неоднократно обращались в органы местного самоуправления - в Александровский сельсовет, о том, что в селе появились собаки, которые очень агрессивно себя ведут, и были уже аналогичные нападения. Никаких мер принято не было", - сообщил активист.

Он добавил, что после случившегося представители сельсовета пытались отравить этих собак, однако медики просят проследить за животными на протяжении 10 дней.



Фото: facebook.com/Мой-Лиманский-район

Как сообщала "Страна", в Одессе запретили ловить кошек и признали их частью экосистемы.

Напомним, что киевлянам назвали правила: где и как выгуливать своего питомца.