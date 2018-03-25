Владимир Путин в качестве нового президента России имеет четкое видение развития страны в будущем и отличается от того Путина, которого привыкли видеть избиратели.

Об этом в воскресенье, 25 марта 2018 сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Новый Путин - это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем. У него же видение намного более широкое, чем у обычного избирателя, поэтому его и поддерживают. Люди знают, что если Путин говорит, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер", - сказал Песков в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВв воскресенье.

Он также отметил, что приоритетными для президента России являются "внутренние проблемы" России.

"Путин уже неоднократно доказывал, что он не популист", - добавил Песков.

Как заявил Путин в специальном телеобращении к гражданам после подведения Центризбиркомом итогов выборов, мощная гражданская активность и консолидация, проявленные россиянами на президентских выборах 18 марта, чрезвычайно важны и свидетельствуют о готовности к работе над прорывом в развитии России.

Он заверил, что власти будут действовать открыто и обсуждать с гражданами все ключевые решения.

Также Путин подчеркнул, что "все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним - необходимостью преодолеть еще имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей, дать ответ на исторические вызовы, с которыми мы сталкиваемся".

Путин заявил, что повестка развития России "носит консолидирующий характер, общенациональный характер, и должна объединить всех".

Выборы президента России состоялись 18 марта 2018. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца. Его поддержали 76,69% голосов.

Как сообщала "Страна", генеральный секретарь ООН поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

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