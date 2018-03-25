Представители Общественного совета добропорядочности (ОСД) заявили о прекращении участия в процессе квалификационного оценивания судей.

Об этом сообщается сегодня на сайте ОСД.

"На судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности. Чтобы общественность не препятствовала такой деятельности, Комиссия своими изменениями в Регламент оценивания судей технически "вытеснила" ОСД из одного из главных этапов судебной реформы - переаттестации судей", - заявили в Совете добропорядочности.

Поэтому ОСД решила "прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса".

Отмечается, что ВККС хочет переаттестовать всех 6 тысяч украинских судей меньше, чем за год.

"23 марта одна из коллегий ВККС за полтора часа успела провести собеседование с 9 судьями. Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование - это конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться об "успешном завершении" реформы", - отметили в ОСД.

Члены Совета добропорядочности считают, что из-за этого в обновленных судах "окажутся и судьи Майдана; и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает нацбезопасности страны; и судьи, состояние которых не соответствуют декларируемым доходам; и судьи, причастные к принятию произвольных решений, которые стали предметом рассмотрения Европейского суда по правам человека".

Общественный совет добропорядочности является органом, который должен способствовать Высшей квалификационной комиссии судей Украины в оценивании соответствия судей или кандидатов на должности судей требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Его заключение о несоответствии судей и кандидатов на должности судей таким требованиям включено в судейского досье. Общественный совет добропорядочности состоит из 20 членов, избираемых сроком на два года.

Мы разбирались, что означает избрание Шевчука на пост главы Конституционного суда.

Напомним список местных судей, которых назначил Высший совет правосудия.