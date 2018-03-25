Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по фигурному катанию россиянка Алина Загитова сообщила, что после своей победы ей было неудобно перед соотечественницей Евгенией Медведевой, ставшей серебряным призером.

Об этом Загитова рассказала журналистам после выступления на чемпионате мира, передает ТАСС.

"Я понимаю, когда Натану Чену было неудобно перед Юдзуру Ханью (Чен опередил олимпийского чемпиона на этапе Гран-при в Москве - Прим.Ред.). Сейчас что-то похожее есть и у меня перед Женей Медведевой, мне было неудобно смотреть в ее сторону, но я понимаю, что она - очень сильный человек и она продолжит идти к своей цели. После Игр мы с ней толком не виделись, она пока не приходила на каток", - рассказала Загитова.

Медведева 13 марта объявила о своем решении пропустить чемпионат мира в Милане, чтобы как следует залечить травму ноги. В нынешнем сезоне она выступила на двух этапах серии Гран-при, однако по причине стрессового перелома ступни была вынуждена пропустить финал турнира и чемпионат России.

Первое золото России на Играх в Пхёнчхане 23 февраля завоевала 15-летняя россиянка Алина Загитова, которая победила свою соотечественницу Евгению Медведеву. На Играх в Пхёнчхане 18-летняя Медведева завоевала две серебряные награды - в командном и личном турнирах.

Как сообщала "Страна", немецкая биатлонистка завоевала второе золото на Играх. Второй стала представительница Словакии.

Напомним, как организовали торжественную церемонию открытия Олимпиады-2018.