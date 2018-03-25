В воскресенье, 25 марта в Кременчуге состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги. Местный "Кременчуг" принимал чемпионов из ХК "Донбасс".

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Поединок кременчужане начали на кураже после волевой победы в прошлом поединке. Начало матча прошло на встречных курсах.

Однако надёжная игра обоих вратарей не позволила ни одной из команд выйти вперёд. Только в конце периода Антон Бойков в большинстве смог переиграть голкипера чемпионов.

Фактически, повторился сценарий прошлой встречи, когда "горожане" выиграли первую двадцатиминутку с таким же счётом 1:0.

Ударным для "Донбасса" стал второй период – команда Сергея Витера четырежды поразила ворота "горожан". Сначала Илья Коренчук на старте двадцатиминутки сравнял счёт, реализовав численное преимущество своей команды, а потом по очереди отличились Денис Мостовой, Виталий Лялька и Никита Коваленко.

Таким образом, после проигранного первого периода, донетчане полностью завладели игровым преимуществом и ушли в комфортный по счёту отрыв. Забегая вперёд, именно второй период стал решающим в четвёртом матче финала плей-офф.

В заключительном периоде команды значительно снизили скорости, на что повлияла и некоторая усталость, и накал страстей во второй двадцатиминутке, однако опасно атаковать ворота противника клубы не прекратили.

На экваторе двадцатиминутки Ивану Савченко после сольного прохода защитника Андрея Григорьева удалось на добивании сделать счёт на табло 1:5 в пользу гостей. Но "горожане" не опустили руки, и уже спустя 4 минуты Сергей Алексанян-Петрович, также на добивании, отправил шайбу в ворота Дьяченко, установив окончательный счёт. Таким образом, после двух поединков в Кременчуге, "Донбасс" ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3:1.

Следующий матч, который состоится 28 марта в Дружковке, может оказаться решающим. "Кременчук" – "Донбасс" 2:5 (1:0, 0:4, 1:1)

Шайбы: 1:0 Бойков (Грицких, Карпенко - больш.), 19:30. 1:1 Мостовой (Кузьмик, Александров), 24:16. 1:2 Мостовой (Свищев), 29:29. 1:3 Лялька (Захаров, Матвиенко), 36:24. 1:4 Коваленко (Луговой), 37:12. 1:5 Савченко (Григорьев), 52:59. 2:5 Алексанян-Петрович (Грицких, Чернышенко), 53:37.

Составы:

"Кременчук": Власенко (Петленко - с 37:12); Толстушко - Козачук, Наливайко - Грицких, Савицкий - Горлушко; Бойков - Карпенко - Чорный, Сеник - Чернышенко - Алексанян-Петрович, Кривошапкин - Гриценко - Шиманский, Полищук - Костюк - Рубан, Ефимочкин.

"Донбасс": Дьяченко; Шпак - Игнатенко, Александров - Матвиенко, Ордынский - Жовнир, Григорьев - Фирсов; Лялька - Захаров - Костиков, Савченко - Кузьмик - Коренчук, Денискин - Коваленко - Луговой, Свищев - Мазур - Мостовой.

Победитель чемпионата УХЛ определится после четвёртой победы одной из команд. Счет в серии 3-1.

Как сообщала "Страна", ХК "Донбасс" обыграл ХК "Кременчук" во втором матче финальной серии УХЛ. С самого старта второго периода "Донбасс" не прекращал атаки на противника.

Напомним, как "Донбасс" и "Кременчук" сыграли первый матч финальной серии плей-офф УХЛ.