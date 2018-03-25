Причиной пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово мог стать поджог в батутной комнате.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, передает ТАСС.

"Очаг - батутная комната... Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка, это предварительная версия, вот в этой батутной, воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох", - сообщил чиновник.

Следствие проверяет все возможные версии причин пожара.

"Следственным комитетом совместно с оперативными службами продолжается работа по установлению причин и обстоятельств пожара в торговом центре в Кемерове. Проверяется информация о 35 пропавших во время пожара, устанавливается эпицентр возгорания, отрабатываются все возможные версии произошедшего", - сообщили в российском ведомстве.

Пожар возник на четвертом, последнем, этаже торгово-развлекательного центра. Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По предварительным данным СК РФ, известно о пяти погибших, более 30 человек обратились за медицинской помощью.

Уголовное дело возбуждено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"; "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"; "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал расследование в Главное следственное управление СК России и дал указание максимально оперативно разобраться в причинах пожара и дать принципиальную юридическую оценку действиям всех лиц, имеющих отношение к функционированию торгового комплекса. Для расследования уголовного дела в Кемерово направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СК, имеющие опыт расследования подобных происшествий.

Как сообщала "Страна", под Львовом горел бывший коллегиум Ордена иезуитов. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, что родственники не могут найти 19 детей и 16 взрослых, которые были в горящем кемеровском ТРЦ.