Президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал план распространения практики и популяризации французского языка в мире. Его представили в Международный день франкофонии и французского языка, который был установлен ООН 20 марта 2010 года.

Об этом сообщает Укринформ.

Цель - достижение количества говорящих на французском языке (франкофонов) в мире до 1 млрд до 2065 года. Сейчас же французский язык по распространенности в мире занимает пятое место после китайского, английского, испанского и хинди.

"Французская средняя школа за рубежом является основой французскоговорящего воспитания. Эта сеть будет объединена и усилена", - заявил Макрон, указав, что географически эти усилия будут направлены в первую очередь на Африку.

В 500 французских школах за рубежом обучаются 350 тысяч учеников, цель по новому плану – удвоить их количество.

"Лабораторией франкофонии" Эммануэль Макрон намерен сделать старинный замок в Виллер-Котре в 70 км на северо-восток от Парижа. Именно в этом городе в 1802 году родился Александр Дюма-отец. В планах и открытие центров по всему миру для обучения преподавателей французского.

Глава государства также отметил необходимость улучшения доступа к французскому языку для беженцев во Франции.

Новый план, как сообщил президент, имеет конечной целью увеличение количества людей, говорящих на французском, к 2065 году – до одного миллиарда. Детальный вариант плана будет представлен в следующем году, но уже в этом году начнется подготовка по его пунктам.

Франкофония - это международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира, объединяющая 56 государств. Главными критериями для вступления в организацию является не степень владения граждан той или иной страны языке, а уровень культурных связей с Францией. Украина входит в организацию в качестве наблюдателя. Франкофония существует с 20 марта 1970 года, когда в Нигере было подписано соглашении о создании межгосударственной организации франкоговорящих стран.

В свою очередь, День французского языка, как и дни других языков Организации объединенных наций, отмечается ежегодно с 2010 года. Датой чествования французского языка было намеренно выбрано 20 марта, когда отмечается Международный день франкофонии.

Как сообщала "Страна", Эммануэль Макрон сыграл в театральной постановке "Петя и волк". Попасть туда можно было только по приглашениям, среди зрителей были дети из малоимущих семей.

Ранее Путин и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе и в Сирии.