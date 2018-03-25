В пятницу, 23 марта в муниципалитете Татуи (Бразилии) задержали 22-летнего торговца марихуаной.

Барыга пытался сбежать и выбросить наркотики, но благодаря специально обученной собаке полицейским удалось не только задержать торговца, но и собрать улики, сообщает Regional Press.

Сделанное после этого фото четырехлапого правоохранителя стало хитом Интернета.

В полиции рассказали, что бельгийская овчарка Макс всегда был "экстравертом". На работу в полиции его взяли из приюта.

Его публикуют сайты и пользователи социальных сетей во всем мире, восхищаясь "хорошим мальчиком".

Как сообщала "Страна", в Киеве ищут дом собаке, которая защитила мужчину от нападения неизвестных. Мужчина скоро уезжает с семьей из Украины и не сможет взять с собой свою защитницу.

Отметим, что рабочие ЧАЭС героически спасли собаку с крыши нового саркофага.