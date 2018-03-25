В ООН определили пять самых распространенных языков мира. Английский язык возглавил список, за ним - китайский.

Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

"Самый распространенный язык в мире - английский. На нем говорит 1,5 миллиарда жителей планеты. Но только для 375 млн он является родным. В первой пятерке также китайский, хинди, испанский и французский", - говорится в сообщении.

По данным ООН, на китайском языке разговаривают 1,1 млрд жителей Земли.

На хинди (распространен в Индии) - примерно 650 млн, испанский - 420 млн. Замыкает пятерку французский. На нем говорят 370 млн.

Фото: twitter.com/UnitedNationsRU

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