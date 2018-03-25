Бывший высокопоставленный сотрудник Госдепа при Джордже Буше - младшем Ричард Хаас в пятницу, 23 марта 2018 назвал нынешнюю ситуацию в геополитике "самым опасным моментом в современной истории США".

Господин Хаас заявил в своём микроблоге в Twitter, что нынешний президент США Дональд Трамп "сейчас ведёт войну на три фронта: политическую - с Робертом Мюллером; торговую - с Китаем и другими странами; и реальную - с Ираном и/или с Северной Кореей".

"Это самый опасный момент в современной истории США, и по большей части привели к нему наши решения, а не какие-то события", - также отметил он.

Хаас в прошлом обвинял администрацию Трампа в "отречении от позиции глобального лидера, которую занимали США".

За день до публикации Хаасом своих заявлений, в Белом доме произошло сразу несколько "серьёзных сдвигов", сообщает CNN.

Утром этого дня уволился главный адвокат президента Джон Дауд, представлявший его интересы по "российскому делу", а несколько часов спустя Трамп приказал торговому представителю США ввести ограничения на импорт товаров из Китая и пообещал также принять дополнительные меры против Пекина, в том числе и в рамках Всемирной торговой организации.

Наконец, вечером Трамп объявил о том, что его советника по вопросам нацбезопасности Герберта Макмастера сменит на этой должности бывший постпред США в ООН и эксперт канала Fox News Джон Болтон, что также стало скандальным шагом: в прошлом Болтон высказывался в пользу войны с Ираном и "упреждающего удара" по Северной Корее, а также до сих пор положительно оценивает итоги войны в Ираке, говорится в статье.

Фото: twitter.com/RichardHaass

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