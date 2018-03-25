Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, задержанный в воскресенье в Германии, собирается подать там же прошение о политическом убежище.

Об этом со ссылкой на источники в органах юстиции сообщила в своей электронной версии газета Kieler Nachrichten.

"Если он действительно подаст заявку, то ее будет рассматривать Ведомство по делам миграции", - заявил представитель министерства внутренних дел немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн.

По данным журналистов, шансов в таком случае все равно будет немного. Европейский ордер на арест, на основании которого задержали Пучдемона, как правило имеет приоритет над таким прошением.

Как сообщала "Страна", Карлес Пучдемон покинул Финляндию. Далее он собирался отправиться в Данию, а потом в Швейцарию.

Отметим, что Финляндия также получила ордер на выдачу Карлеса Пучдемона.