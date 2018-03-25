Девятикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт рассказал о тренировке в составе дортмундской "Боруссии". Его цитирует Bild.

"В эти два дня я получил настоящее удовольствие. Но должен признаться, что чувствую истощение. Никогда столько не бегал", - сообщил Болт.

После тренировки 31-летний Болт отметил, что хотел проявить себя с как можно лучшей стороны, но признал, что ему не хватает практики. Оценил же себя легкоатлет на 7 баллов из 10. "Я хочу сыграть за команду из топ-5 чемпионатов.

Буду много работать, чтобы показать всему миру, что это возможно", – добавил Болт. Усэйн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по легкой атлетике, обладатель мировых рекордов на дистанциях 100 и 200 метров.

Видео: youtube.com/Вокруг Футбола

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