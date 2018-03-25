В МИД Польши назвали необоснованными обвинения в том, что Варшава пытается выбирать героев для Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, сообщает Wpolityce.

"Мысль о том, что Варшава хочет выбирать Украине героев или влиять на содержание украинских учебников по истории, является совершенно необоснованной", - заявил он.

Однако правительство Польши никогда не согласится на то, чтобы у поляков отобрали право на захоронения их близких, говорит заместитель министра иностранных дел Польши.

Цихоцкий, который возглавляет межправительственную группу по историческо-правовому диалогу с Израилем, в ответ на вопрос, почему не была создана аналогичная группа по Украине ответил, что польское предложение создать "политический механизм для урегулирования всех этих вопросов, относительно которых обе стороны имеют свои ожидания или претензии, такие как поиск останков, эксгумации, празднование или возвращение культурных благ", не вызвало заинтересованность Киева.

По его словам, Польша не может согласиться на комиссию, которая будет касаться только закона об институте национальной памяти.

"Тем более, что когда в 2015 году в Украине был принят пакет исторических законов, никто не предложил нам ни одной двусторонней комиссии, хотя за эти два года Варшава неоднократно за помощью политических каналов обращала внимание на эти законы, просила учесть наши предостережения", - отметил Цихоцкий.

Президент Польши Анджей Дуда, отправив "исторический" закон на оценку Конституционного суда и так "сделал то, на что не смог пойти украинский коллега Петр Порошенко".

Отметим, в Польше ранее заявили, что "глубоко разочарованы" результатами переговоров между украинским и польским вице-премьер-министрами, поскольку Киев до сих пор не принял решение по вопросу отмены моратория на эксгумацию польских захоронений в Украине.