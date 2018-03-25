Администрация YouTube увеличит частоту показа рекламы между музыкальными видеоклипами.

Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на руководителя музыкального направления YouTube Лира Коэна.

Такое решение должно, по мнению руководства YouTube, увеличить количество тех, кто за прослушивание музыки будет платить деньги.

По словам Коэн, YouTube в прошлом году заработал около $10 млрд.

Львиная часть заработка была получена от рекламы. В компании надеются, что новый сервис платных музыкальных подписок еще больше увеличит прибыль.

Компания Google, которой принадлежит и видеохостинг YouTube планирует запретить рекламу криптовалют и ICO с июня 2018 года.

Как сообщала "Страна", новый вирус проникает в компьютеры пользователей через ссылки в комментариях на YouTube.

Отметим, что дети до двух лет не понимают обучающих видео, которые им показывают взрослые.