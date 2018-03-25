Между Австралией и Британией совершен первый беспосадочный авиарейс. Пассажирский самолет из города Перт успешно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.

Лайнер авиакомпании Qantas Airlines преодолел 14 498 километров приблизительно за 17 часов, передает BBC.

Перелет - часть амбициозного плана Qantas ввести сверхдлинные рейсы в свое расписание. Глава компании Алан Джойс назвал совершенный рейс - переломным.

Рекорд установил самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который расходует вдвое меньше топлива, чем Boeing 747.

Выступая перед первым полетом, он напомнил, что самые первые рейсы Qantas между Австралией и Британией - их называли kangaroo route ("путь кенгуру") - занимали четыре дня и включали в себя семь остановок.

Власти Западной Австралии также надеются на увеличение туристического потока благодаря новому прямому рейсу.

Самолет с 200 пассажирами и 16 членами команды на борту вылетел из Перта в 18:49 по местному времени в субботу.

Чтобы сделать столь длинный перелет более комфортным, в самолете обеспечивается улучшенное качество воздуха и низкий уровень шума в кабине.

Премьер штата Западная Австралия Марк Макгоуэн написал в "Твиттере" после приземления самолета в Лондоне: "Новая эра путешествий и возможностей для экономики Западной Австралии официально началась".

Фото: twitter.com/MarkMcGowanMP

Как сообщала "Страна", австралийский самолет выполнил рейс Лос-Анджелес - Мельбурн на биотопливе из капусты.

Отметим, что известную певицу не пустили в VIP-зал аэропорта из-за того, что на ней были угги.