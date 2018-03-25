Украинский боксер Василий Ломаченко подарил свои перчатки футболисту Криштиану Роналду
Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе (WBO) Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки обладателю "Золотого мяча" нападающему Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Об этом в фото-блоге Instagram сообщил менеджер нашего боксера Эгис Климас.
"Было приятно встретиться с лучшим [футболистом] Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего [боксера] Василия Ломаченко", написал Климас.
Три недели тому украинская шахматистка Анна Музычук обменялась футболками с Роналдо.
Фото: instagram.com/klimasmanagement
Как сообщала "Страна", в бою Василия Ломаченко с Линаресом на кону могут оказаться сразу три чемпионских пояса. Поединок состоится 12 мая в Madison Square Gard в Нью-Йорке.
Отметим, что Ломаченко назвал имя своего главного соперника в боксе, на которого пока нет денег.