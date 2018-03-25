Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе (WBO) Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки обладателю "Золотого мяча" нападающему Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Об этом в фото-блоге Instagram сообщил менеджер нашего боксера Эгис Климас.

"Было приятно встретиться с лучшим [футболистом] Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего [боксера] Василия Ломаченко", написал Климас.

Три недели тому украинская шахматистка Анна Музычук обменялась футболками с Роналдо.

Фото: instagram.com/klimasmanagement

Как сообщала "Страна", в бою Василия Ломаченко с Линаресом на кону могут оказаться сразу три чемпионских пояса. Поединок состоится 12 мая в Madison Square Gard в Нью-Йорке.

Отметим, что Ломаченко назвал имя своего главного соперника в боксе, на которого пока нет денег.