На реках и водохранилищах Украины начался весенний ледоход. На реках Правобережья можно наблюдать разрушение и очистку водной глади от льда.

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, на реках и водохранилищах страны ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережья - разрушение и очистки от льда", - сообщили спасатели.

На украинском участке реки Дунай возле города Вилково в Одесской области 25-26 марта ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста - превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города. Отмечено, что на 8 часов 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста.

"С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда", - предупредили в ГСЧС.

В связи с таянием снега вода в реке Дунай превысила критическую отметку и вышла из берегов, из-за чего город Вилково Одесской области страдает от наводнения.

Как сообщала "Страна", спасатели предупредили о резком подъеме уровня воды в реках Украины. Возможно также и формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра, Залещики - верховья Днестровского водохранилища.

Напомним, что под Черниговом два рыбака провалились под лед на Десне.